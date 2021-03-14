印度一名男子因為罹患罕見疾病，身高只有60公分，在成長的過程中經常會因此被同儕嘲笑，儘管現在他正在經營化妝品公司，經濟狀況十分優渥，但卻始終找不到女朋友，在相親5年都苦無結果後，男子決定求助當地警察，要求他們作為「媒人婆」，來幫自己物色另一半。

曼蘇里相親5年後仍沒有找到結婚對象，於是請求當地警方幫忙徵婚。(影片來源/YouTube/NYOOOZ UP- Uttarakhand l उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड)

綜合印度媒體報導，今年26歲的曼蘇里（Azim Mansuri）因為患有罕見疾病，身高只有2英尺（約60公分），相較於其他同齡人來說矮小許多，在求學的過程中，曼蘇里也常常會因為身高差異而被同學們嘲笑、排擠，這使他的童年受到嚴重影響，最後甚至在五年級時選擇輟學。

After exhausting the conventional, and sometimes unconventional, matchmaking ways, 2 feet tall Azeem Mansuri from #Kairana in UP has now sought help from the police. He has already written to CM Yogi #Adityanath and DM, but no response yet. pic.twitter.com/zvNHd6V4w7 — TOIWestUP (@TOIWestUP) March 12, 2021

然而矮小的身高帶來了負面影響還不只於此，曼蘇里也因此一直維持著「母胎單身」的狀態，遲遲找不到女朋友。在21歲時，曼蘇里的家人開始幫他四處提親，雖然曼蘇里的化妝品事業做得相當不錯，經濟也還算富裕，不過每當女方看到他，都會因為介意身高而拒絕，長久下來曼蘇里感到非常挫折，「每天晚上我總是無法入睡，我已經努力了很久，為何沒有人願意和我分享生活？」。

因為忍受不了一直被拒絕的痛苦，曼蘇里2019年就找上當地一名官員，懇求他幫自己招親，之後還寄信到警局，但卻始終沒有得到回覆；如今相親生活已經持續5年之久都沒有結果，曼蘇里直接親自到警局求助，希望警方能幫忙找到結婚對象，並認為這是「公共服務」的一部分，只不過警方也十分無奈，認為他們實在幫不上什麼忙，但還是會盡其所能。