大陸一名老奶奶因為家中經濟困難，決定忍痛賣掉心愛的嫁妝，她向一名收藏家開價500人民幣（約新台幣2166元），不過對方鑑定過後卻發現，這個嫁妝不僅原料高級，上面的雕刻工藝也相當精美，決定出價2萬人民幣（約新台幣8.7萬）收購，奶奶一開始還不願意接受，聽過解釋後才終於點頭。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名老奶奶因為家裡生活困難，所以決定忍痛割愛，將結婚的嫁妝給賣出去，一名收藏家聽聞消息後，認為奶奶年事已高，家裡的家具、物品應該都很有歷史價值，於是在本月10日前往奶奶家作客，看看這些嫁妝的狀況。

到達奶奶家後，室內的擺設果然都充滿著歷史氣息，而且桌子和椅子等家具都是貨真價實的「古物」，根據收藏家多年來的經驗，認為這些東西最早也是從清朝就流傳下來的；隨後奶奶拿出了她心愛的嫁妝，是一個木質首飾盒，奶奶指出之前有不少人都出價500元和她買，但當時因為捨不得都沒賣出，如今真的沒有錢了，只要收藏家開出500元以上的價格都能接受。

收藏家聽完後，將首飾盒拿到陽光下鑑定，發現木盒竟然是使用金絲楠木和黃花梨木所製成，而且6面還分別雕刻了精美的圖案，是以晚清民國時期的「魚化龍」作為主題，推測老奶奶過去應該是大戶人家出身。

最後收藏家出價2萬元，讓老奶奶相當驚慌，急忙勸阻他：「你給我1萬（就好），你給我多了我不要」，在聽完收藏家的解釋後，才終於點頭答應，而收藏家也暖心地表示，如果奶奶將來反悔了，還是可以等價贖回這個珍貴的首飾盒。