在告別式上有不少禁忌需要注意，還有一些話更是不能說出口！一名殯葬禮儀師日前連續參加了2名高齡老奶奶的告別式，忍不住在心中哀悼，祝福祂們可以一路好走，並且跟著佛祖去修行，沒想到回家睡覺卻突然被2鬼壓床，讓她超級崩潰。

這名殯葬禮儀師近日在「靈異公社」中發文，透露自己除了禮儀師外，還擔任宮廟誦經師，另外也有在辦事。前陣子她跑殯儀館參加了2場告別式，往生者都是高齡離世的奶奶，分別為95歲和92歲，照片看起來十分慈祥，在告別式的過程中，PO主一邊顧著現場，一邊聽司儀講話，突然就看著2位奶奶，在心裡默默說道：「奶奶，請妳一路好走跟佛祖去修行吧」。

然而，當PO主回家睡覺時，卻突然感覺到自己被鬼壓床，而且對方的身分就是當天她參加的那2場告別式的奶奶們，PO主頓時覺得有些不愉快，「妳們都活到90多歲了，有事要拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」，但她還是在心裡和善地和2位老奶奶溝通，請祂們等到自己在廟裡的時候再來找她，奶奶們才終於離開。

這個離奇的經歷讓PO主感到崩潰又無奈，忍不住在文末吐槽：「我叫妳一路好走妳跟著我走有事嗎！我看起來像佛祖嗎！」。網友們看到貼文也都覺得相當搞笑，紛紛留言：「阿嬤可能覺得跟著你才能找到佛祖」、「因為阿嬤迷路了啦」、「老人家耳朵比較重，所以告訴我們以後話要講清楚，尤其是面對老人家時」、「感覺兩個阿嬤應該是聽不清楚所以跟來了」、「第一次看鬼壓床經驗分享，那麼不可怕的，還會想笑」。