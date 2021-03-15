怪手是施工、拆卸作業的好幫手。近日一名網友經過一處工地，竟傻眼發現一台巨大怪手停在建築物頂樓，讓他百思不得其解，忍不住PO網詢問，想知道這麼一大台車究竟是怎麼開上去屋頂的？文章掀起熱議，有內行人也出面揭開真相。

怪手在屋頂的照片引起網友熱議，有內行人看到也跳出來替大家解惑。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示他日前經過一處正在進行拆除作業的老舊公寓，突然發現頂樓停了一輛怪手。從照片中可以看到，要拆除的公寓兩旁還連接著其他建築物，如此巨大又笨重的車身也不可能透過電梯或是樓梯移動到頂樓，讓他傻眼直呼「欸…它是怎麼上去的？」

網友看了紛紛幽默笑稱，「空投的啦」、「蓋房子的時候，建商都會把一台新怪手放在樓頂儲藏間裡面，現在還有人不知道喔」、「我認真的回答你，其實它是潛伏地球已久的博派金剛」、「跟哆啦A夢借縮小燈、放大燈是不會喔」、「成年的挖土機會爬牆上樓搞破壞你不知道嗎？」、「找5個有特異功能的人，同時發功把它用上去的」。

有內行人則跳出來解惑，表示怪手是用「全吊車」吊上去的，由於拆除作業是從頂樓一層一層拆下來，所以需要怪手從屋頂開始挖，最後才回到地面，「吊車吊的，由上而下一層一層拆比較安全」、「請全吊車吊上去的，全吊車有20-120噸，吊個小乖乖還是120的怪手哪有什麼問題」、「沒開過吊車，也看過吊車吧！」。還有網友透露，台灣吊車業世界頂尖，自己已經有數不清多少次吊怪手上去大樓的經驗。