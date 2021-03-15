哥倫比亞一名女子在去年底到當地一間農場遊玩，過程中將一隻長相詭異的怪鳥誤認成是木頭，趕緊拿出手機錄下影片。近日這段影片在網路上曝光後引發瘋傳，不少網友都被這隻怪鳥的奇特模樣和叫聲給驚呆了！

「鬼鳥」擅長偽裝成樹枝或是籬笆柱來躲避掠食者的攻擊。(影片來源/YouTube/ViralHog/如遭刪除請見諒)

根據《每日郵報》報導，哥倫比亞一名女子在去年12月和家人一起造訪奇博羅（Chibolo）一處農場。期間被圍籬上一塊奇特的木頭吸引，靠近時，木頭竟然張開雙眼並緊惕的豎起背上的羽毛，這才發現牠是一隻鳥。

該名女子見狀也馬上拿起手機開始錄影，想捕捉下這難得一見的畫面，沒想到這隻鳥卻突然張開巨大的嘴巴，同時還發出奇怪叫聲，讓毫無防備的女子當場嚇壞，忍不住驚呼「這隻鳥張大嘴巴的模樣實在太奇怪了，嚇了我好大一跳！我們全家來這裡至少有5次，從來沒看過這種生物出現過」。

報導指出，這種鳥是一種被稱為「鬼鳥」或「撲通鳥」（Potoo bird）的林鴟，身長38公分左右，主要棲息在南半球。影片中看似正在享受陽光的牠們其實是夜行性動物，透過身上的保護色，經常偽裝成樹枝或是籬笆柱來躲避掠食者的攻擊。幾乎占據整張臉的大眼睛可以提供牠們絕佳的夜間視力，眼瞼上的裂縫則讓牠們在睡夢中也能感測到周遭的動靜。