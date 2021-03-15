1965年美軍登陸越南，展開長達10年的越戰。神出鬼沒的北越游擊隊在當時讓美軍陷入苦戰，其中一名北越傳奇女狙擊手「女阿帕契人」，更因數次伏擊美國海軍陸戰隊隊員及其兇殘手段，成為每個美國大兵的夢魘。

綜合外媒報導，美國海軍當年從峴港登陸越南後，發現南方的55號高地是一處可俯瞰周遭的軍事要地，決定派海軍陸戰隊第9師在此駐守，負責火力支援。為了防止這座基地被越共突襲，海軍陸戰隊經常派兵到周邊叢林進行巡邏偵察，卻經常遭受攻擊。蒐集情報後，發現是一名女狙擊手帶領一支狙擊小隊在此區作戰。

情報指出，該名女狙擊手身上有一把裝有光學瞄準鏡的莫辛納甘步槍，有時獨自1人作戰，有時則帶領其他狙擊手四處獵殺美軍。當美軍縮小巡邏範圍時，沒有機會射殺美軍的女狙擊手也改變戰略，開始在基地外抓人虐殺，製造美軍恐慌。

根據越戰老兵亨德森（Charles Henderson）在其著作《海陸狙擊手：93人確認擊殺》（Marine Sniper: 93 Confirmed Kills）中表示，女狙擊手會帶著戰俘到美軍基地附近，親手拿刀將對方「閹了」，最重要的是確保基地內的軍人們都有聽到戰俘的慘叫聲，兇殘手段讓美軍聯想到美洲古代的阿帕契部落，因此以「女阿帕契人」外號稱呼她。

為了解決棘手的情況，美軍特地把綽號「白羽」的著名狙擊手海斯卡克（Carlos Hathcock）調來，他不但是世界4大狙擊手之一，據傳非官方統計擊殺數高達300人以上，準確的槍法讓他成為北越眼中釘，甚至曾祭出3萬美元的懸賞金，想取他性命。

「白羽」抵達基地後，每天都在附近蹲點觀察，某天終於發現5名北越士兵，且身上的步槍也裝有狙擊鏡。白羽瞄準「女阿帕契人」成功射殺對方。事後海斯卡克透露，雖然當時他們距離約640公尺左右，但因為看見5人小組中，只有一個蹲著上廁所，才會認出北越女狙擊手的真實身分。