泰國在每年的3月13日都會舉辦「大象節」，來表達對於大象的感謝，在今年的大象節當天，一名泰國獸醫就在臉書上分享了一段感動的故事，他前陣子巧遇了自己12年前第一隻治療的大象，對方相當有靈性，只看了一眼就認出自己的救命恩人，主動伸出鼻子和他打招呼示好，還發出了一聲特殊的鳴叫。

泰國國家公園野生動植物保護廳的獸醫洛特曼尼（ภัทรพล ล็อต มณีอ่อน）在臉書PO文中回憶自己和這隻大象初見面的景象，當時牠感染了錐蟲病，可能出現發燒不退、厭食、水腫、體重下降、喉嚨腹部及眼睛發炎、四肢後背僵硬、貧血等症狀，嚴重的話甚至隨時都有可能死掉，需要長時間透過靜脈注射藥物才能夠痊癒。

為了讓這隻大象可以康復，當時洛特曼尼花費了很多的時間，不過大象相當聰明，在治療、相處的這段期間還發生過許多不可思議的事情。最近洛特曼尼前往山區替野生動物提供救援治療，豈料途中卻巧遇了這隻當年被自己救下的大象，雖然已經經過12年，但大象仍記得自己的救命恩人，主動伸長鼻子和他打招呼示好，隨後還發出了特殊的鳴叫，洛特曼尼透露，以前從沒聽過其他大象發出這種聲音。

感動的重逢時刻讓洛特曼尼相當難忘，於是選在大象節這天將這個神奇且感人的故事分享出來，同時也呼籲大家，在和大象一起生活、工作的同時，也別忘記牠們正面臨瀕臨絕種的危機，一定要更加愛護、珍惜大象。