袁世凱是中華民國首任大總統，卻在民國6年廢除中華民國國號，宣布重新恢復帝制，建立中華帝國，但僅維持短短82天就以失敗收場，不久後也因病過世。雖然沒有實現「皇帝夢」，但袁世凱平常早就過著皇帝般的奢華生活，甚至像皇帝一樣娶了無數名女子當作自己的妃子。

袁世凱除了元配于氏之外，一共還有9個小妾，總共生了17個兒子、15個女兒、28個孫子、31個孫女，光是兒孫就高達91人了，如果再加上兒媳婦和府中的丫環、奴婢，人數多到袁世凱都快記不清楚家裡有誰了。

某日袁世凱喝醉酒回到家中，看見一名長相標緻的女子，以為是自己的妻妾，一時興起就強拉對方進房。沒想到，袁世凱其中一名兒子突然闖進來阻止，袁世凱定睛一看才發現自己拉著的女子是自己的兒媳婦，好在還沒有發生踰矩的事情，否則後果不堪設想。

隔天酒醒後，袁世凱想起昨晚的事情還是覺得非常尷尬，和兒子、媳婦道歉之後，為了避免類似情況再度發生，袁世凱決定定下一條奇怪的家規，命府中所有除了自己的妻妾之外的女子，都必須穿著紅褲子。除了紅色顏色醒目之外，袁世凱平常對紅色特別敬重，這樣一來，即使日後喝醉了，看到穿著紅色褲子的女子他也不敢隨便動手動腳了。