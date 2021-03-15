身為明太祖朱元璋底下的第一謀臣，劉伯溫憑著一首《燒餅歌》神準預測了明朝此後800年的興衰，後人透過考古，應證了不少有關於劉伯溫的預言，只是外界不解，為何劉伯溫臨死前執意要吃一口燒餅？

劉伯溫精通天文地理，幫助朱元璋打下大片江山，關於《燒餅歌》的由來，源自於朱元璋某日在內殿吃燒餅，當時他只咬了一口，劉伯溫便來晉見。朱元璋於是突發奇想，用碗蓋住燒餅，問劉伯溫說「聽說先生擅長數理之道，能不能猜出我碗裡扣的是什麼？」

劉伯溫接著掐指一算，回覆「半似日兮半似月，曾被金龍咬一缺，臣覺得這是一塊燒餅。」語畢，朱元璋大吃一驚，直言「先生的神機妙算，我衷心佩服！」

朱元璋趁勢又問起大明國運如何，剛開始劉伯溫擔心回答不慎會掉腦袋，先向朱元璋求了免死金牌，朱元璋也馬上應允，讓劉伯溫暢所欲言，於是古代奇書之一的《燒餅歌》就在這兩個君臣之間誕生了。

《燒餅歌》全文共1,912個字，由40多首歌謠組成，每句答話都像一首謎語，寫得十分隱諱，先後預言了靖難之役、土木堡之變、英宗復辟、宦官之禍、李自成起兵、崇禎自縊煤山、吳三桂出關降清等一系列重大政變。朱元璋當下雖然有點不高興，但想一想，哪有不滅的王朝，也就寬慰許多。

而在劉伯溫病重即將不久於人世之際，還執意要吃一口燒餅，或許是藉此強調自己的《燒餅歌》絕非信口胡說，書中預言了明朝此後800年的重大事件，留給後世無限猜測和遐想。