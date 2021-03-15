現代有許多發明讓人們生活更加便利，但同時卻也為環境帶來傷害。印度獸醫近日發現一隻懷孕乳牛經常會踢自己的腹部，代表牠處於非常痛苦的狀態，於是對牠進行剖腹手術，沒想到卻從母牛的肚子裡拉出了71公斤的垃圾，其中竟還包含了鐵釘、塑膠袋、碎玻璃等危險物品。

母牛腹中的胎兒因生長空間被壓縮而夭折，母牛也在手術3天後不幸死亡。(影片來源/YouTube/South China Morning Post)

綜合外媒報導，上月在法里達巴德（Faridabad）地區，一隻7歲的懷孕乳牛在街上被超速車輛撞擊，被送往當地的動物醫院進行治療，在整個救治期間，獸醫們發現這隻母牛經常會做出踢腹部的異常行為，代表牠目前應該承受著極大的痛苦，此外還診斷出牠的消化排泄系統也出了問題。

最後在一連串的檢查之下，發現母牛腹中含有大量的有害物質，獸醫們立刻組成三人團隊，在上月21日替母牛進行剖腹手術，整個過程長達4小時，獸醫們分別在母牛的4個胃腔中取出了大量的垃圾，其中包含了塑膠廢棄物、螺絲釘、大頭針、碎玻璃、硬幣、別針等物，總重量竟達71公斤。

參與手術的其中一名獸醫杜貝（Ravi Dubay）對此也感到震驚，「這是我13年從醫經驗裡，從牛身體中取出過最大的垃圾，我們不得不用盡吃奶的力氣才把它們全部清除」；另外獸醫也嘗試要救出母牛腹中的胎兒，但因為垃圾壓縮了生長空間，小牛早就夭折，而這隻母牛也在手術後3天死亡。

事實上，在過去也曾發生過多起乳牛誤食垃圾，而痛苦死亡的事件，杜貝悲傷地指出，雖然牛在印度是神聖的動物，但卻沒有人真正關心牠們的生活，「在每個城市的每個角落裡，牠們都在吃垃圾」。