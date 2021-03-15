空城計是《三國演義》裡面一齣精采絕倫的好戲，諸葛亮為了讓司馬懿退兵，假裝鎮定的撫琴彈奏，藉此迷惑司馬懿，讓對方誤以為城內佈署了無數兵馬，就等司馬懿上前一戰。不過為何司馬懿早已識破這齣空城計，卻依舊不聽眾人勸告，執意撤軍，難道司馬懿看不清其中虛實？事實上，司馬懿對諸葛亮的想法瞭如指掌，他在死前才說出撤軍真相，直言這關係到整個司馬家的生死存亡。

這整件事的起因源自於，在諸葛亮北伐的過程中，因為馬謖的大意，導致丟失了街亭這一個戰略要地，蜀漢大軍腹背受敵。司馬懿知曉後想要趁勝追擊，便率領十幾萬大軍前往攻城，此時諸葛亮坐鎮西城，而城中只有幾千士兵把守，如果司馬懿強行攻城，西城定然不保。

諸葛亮於是使出「空城計」，在沒有援兵的情況下，大開城門，自己在城樓上焚香彈琴，面對司馬懿的十幾萬大軍毫無怯意，神色自若。而司馬懿擔心有詐，為了不中埋伏，立刻撤兵走人。

不過面對這樣的局面，手上握有十幾萬大軍的司馬懿其實可以派人探一探城內虛實，就連兒子司馬昭也這樣建議父親，但司馬懿卻斷然拒絕並即刻撤兵，讓蜀軍有了喘息的機會。

這樣的決定，讓司馬昭始終不解，直到司馬懿臨死前才點破背後的利害關係，直言手握軍權的司馬家族是曹魏的臣子，但曹家對此十分忌憚，一旦功高震主後果不堪設想，再者，諸葛亮對於蜀漢的重要性不言而喻，一旦司馬懿真的手刃諸葛亮，那麼蜀漢很可能會迅速滅亡，曹家就會認為蜀漢不足為懼，那麼司馬家也就失去了存在的意義。

因此，只要諸葛亮活著，曹家才能受到制衡，司馬家即便遭到忌憚，也還有利用的價值，否則司馬一族就真的離滅亡不遠了。