大陸黑龍江一名70歲老翁日前上山打柴，豈料竟遇見一隻東北虎，牠快跑幾步就竄到老翁面前，一人一虎之間隔著約5公尺的距離，東北虎率先吼叫了一聲，老翁當下雖然心裡害怕，還是揮舞著手中的鐮刀跟著大叫，最終彼此對峙了2分鐘的時間，老虎就離開了。

根據《青流視頻》報導，這起事件發生在本月12日，黑龍江省牡丹江市一名70歲的吳姓老翁上山打柴，突然之間卻聽見虎嘯，正當他想快速離開現場時，一轉頭就看見一隻兇猛且動作靈敏的東北虎正朝著自己飛奔而來，並在距離大約5公尺的地方停下後，對著他大聲吼叫。

老翁當下雖然被嚇壞了，以為自己必死無疑，但還是試圖反抗，一手抱著身旁的樹木，一手舉起手中的鐮刀不斷揮舞，還跟著老虎一起大吼了一聲，一人一虎就這樣對峙了2分鐘的時間以後，東北虎才終於主動離開，返回樹林之中，老翁也順利撿回一命。

事後，專家到事發現場勘查，推測這是一隻年約7、8歲的成年雄性野生東北虎，腳掌墊長約11公分，體重重約250到300公斤。

新聞曝光之後，不少網友都感到相當驚險，紛紛留言：「大難不死必有後福」、「真人版虎口脫險」、「還好人沒事，出門的時候多注意安全吧」、「估計老虎食物比較充足，對人肉沒啥興趣」、「猛獸一般是偷襲，老漢命大，估計不餓，餓的話拿槍也沒用」。