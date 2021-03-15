你認為前世真的存在嗎？美國一名媽媽日前分享了一段影片，當時她正在網站上回顧911事件，年僅4歲的女兒卻突然指著雙子星大樓的北塔，語出驚人地說自己曾在那邊工作，還詳細地描述了事發當時的情況，讓媽媽聽到後簡直嚇壞了。

根據《UNILAD》報導，美國媽媽瑞絲（Riss White）在2018年9月11日瀏覽著社群網站，突然看到了關於911事件的紀念貼文，文章中也PO出了雙子星大樓（Twin Towers）的照片，沒想到卻引起了自己4歲女兒的共鳴，她指著照片中的北塔，並對著瑞絲說道：「嘿！媽媽，我以前在那裡工作」，這讓瑞絲感到非常不可置信，接著詢問：「什麼時候？」，女兒則簡單地回答：「以前」。

然而更驚人的是，女兒繼續描述著911當天發生的景象，表示有一天工作時，地板突然變得很熱，所以她站上了桌子，原本還想和朋友一起穿過一扇門，但怎麼樣都打不開，所以她跳出了窗外，「像小鳥一樣飛翔」。瑞絲也在影片中澄清，女兒在這之前都沒有聽過911事件，這也讓她所講出的細節更加毛骨悚然。

影片曝光後，不少網友都覺得相當震驚，同時也有許多媽媽分享了自家孩子類似的經歷，「我的親戚之前曾流產過2次，然後她的小孩跟她說：『你曾想把我從天堂帶過來2次，但我那時還沒準備好』」、「我女兒某次突然轉過頭跟我說：『嘿！媽媽，你記得我以前是個老婦人，然後被車撞死嗎？』」、「我女兒4歲，已經跟我說過很多遍了，她和另外2個女孩掉進海底陷入沉睡，醒來後就在這了」。