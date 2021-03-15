為了體貼視障者，不少公共場所、商業大樓都會鋪設導盲磚，協助指引方向，不過日前卻有網友在一棟大樓內發現，地面上的導盲磚本應是貼心設計，沒想到竟然成了讓視障者陷入險境的危險設置，畫面曝光後讓眾人看了直搖頭！

原PO今（15日）在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，指出台北市松山區某科技服務大樓的導盲磚根本亂貼，畫面中可見，磁磚地面中間鋪有圓點跟直條型的2種黃色導盲磚，通常「直條型地磚」是做為引導用，「圓點地磚」用於警告與提醒注意有叉路或要轉彎。沒想到沿著導盲磚前進，竟是引導視障者撞上防火門，讓他看傻眼，直呼「這擺明就是要害人的！」

畫面曝光後網友紛紛留言砲轟「這是致盲磚吧」、「台灣的設施對身障者一點都不友善」、「這設計有夠地獄的」、「欺負人～太差勁了」、「完全虛設！根本沒有為視障人士著想」、「做出這種工程與驗收單位應該要被判刑的」。

也有人指出是施工問題，「其實可以看出來不是在亂貼。貼的時候門應該是還沒有裝上啦，設計與施工團隊並沒有溝通好，反正就是不被重視的一環」、「單純是換了門之後，沒人注意到導盲磚的路線已不符現況」、「消防法規對通道跟防火門有嚴格規定，這種情況應該是業主在二次施作或者多年後因應使用需求修改的」。

也有人出言緩頰，認為許多視障者都會持拐杖，應該能在撞門之前打到防火門，不至於真的會撞傷，但確實還有改進空間。不過照片曝光後不到半天，就有網友更新現場狀況，指出導盲磚已經拆除，似乎正著手重鋪，但也有人表示，諸如此類的施工瑕疵不勝枚舉，希望相關單位能正視這個問題，「或是開個APP，大家幫檢舉」。