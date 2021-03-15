小孩和動物玩耍的時候一定要特別注意安全，除了動物的爪子容易抓傷人以外，小朋友也經常控制不好力道，弄痛了動物。大陸一名飼主日前看到有男童在店門口想和愛貓玩，擔心貓咪不小心抓傷對方，立刻派出聽話忠心的黃金獵犬把牠叼回屋內，搞笑的畫面讓90萬名網友都笑翻了。

大陸飼主「金毛鬧騰麻麻」家中飼養了3隻黃金獵犬和一隻貓咪「小寶」，經常會在微博和BiliBili上分享愛寵們的有趣互動。前陣子，飼主家所開的店有一對夫妻帶著男童前來，小寶當時就坐在店門口，吸引了男童的注意，於是慢慢靠近想要和牠玩耍，不過飼主擔心小寶會抓傷對方，只好派出金毛「騰騰」來把牠帶回屋內。

騰騰雖然表情看起來有些無奈，但接到飼主下的指令後還是立刻動身前往店門口，咬住小寶脖子上的衣物，就把牠拖回屋內、帶到飼主的面前，而店外一家人則一頭霧水地看著小寶被騰騰給抓走，搞不清楚發生了什麼事情。

飼主事後也在微博上發文解釋，自己並不是小氣，不想讓別人和小寶玩，「小寶畢竟是隻貓咪，脾氣再好也有底限」，如果又遇到下手不知輕重的小朋友，到時候真發生了什麼意外都有理講不清，只不過她實在不好意思親自露面，只好派出最乖的騰騰出馬，「讓騰騰扛下所有吧」。

影片曝光後，很快就吸引網友們注意，發布至今觀看次數已經將近100萬，大家都覺得騰騰和小寶的互動非常可愛，紛紛留言：「騰騰：我為這個家付出了太多」、「走過去的眼神像是在說『又使喚我』，坐下時候的眼神感覺在要工錢」、「我才發現，原來小寶是拖地的」、「貓叼回來了，地也拖乾淨了」、「小寶實在想不明白為什麼把牠弄回來」。