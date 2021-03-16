英國一名7旬老翁日前付帳時遭到店員拒收鈔票，這才發現自己領到一張印刷錯誤的10英鎊紙鈔，雖然事確認為真鈔後店家願意收取，老翁還是決定將這張罕見的鈔票收藏起來，打算之後拿去拍賣，認為價值可能會翻上好幾百倍。

“I’m definitely up for auctioning the note." 由 The Sun 發佈於 2021年3月14日 星期日

根據《太陽報》14日報導，住在英國大曼徹斯特利特爾伯勒鎮 （Littleborough）的一名72歲退休老翁科爾曼（Peter Coleman）日前在提款機領完錢之後，到當地一間商店消費，沒想到店員卻拒收他拿出的10英鎊（約新台幣392元）鈔票。

科爾曼仔細一看才發現，鈔票上女王的臉竟然一片空白，變成罕見的「無臉人」。雖然店員經機器掃描確認為真鈔後又表示願意收取，科爾曼還是決定將這張特別的鈔票留下來，認為它將是他未來致富的關鍵。科爾曼向媒體表示，這應該是印鈔廠不小心產生的印刷錯誤，他認為它非常獨特，但如果有鈔票收藏家願意購賣他也相當樂意釋出，「如果有人想要，我肯定會將這張鈔票拿出來拍賣，沒想到領個錢也讓我有致富的機會！」