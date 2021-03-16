一名女網友日前分享，自己有一段時間凌晨下班都會遇到住對面的阿姨坐在外面想事情，她也會禮貌和對方打招呼再進門，不久後阿姨就因病過世。幾年後她和媽媽提及此事，沒想到媽媽卻驚恐地說出當年真相，讓大批網友聽了全都嚇壞。

一名女網友14日在臉書社團「靈異公社」發文，表示家裡對面曾住了一名30歲左右的阿姨，年紀輕輕就得了癌症，所以每天心情都很不好，也睡不著。有一陣子她凌晨1點多下班回家都會遇到對方坐在門口沉思，原PO這時也會出聲和對方打聲招呼再進門。

某天下班看到阿姨一如往常的坐在對面，原PO向她喊道「阿姨，太晚了，早點進去睡吧」。但阿姨這次卻沒有回答，只是頭低低的坐著不動，原PO以為阿姨沒聽到，也沒將此事放在心上就直接回家了。隔天早上原PO被外面的聲響吵醒，下樓才從媽媽口中得知阿姨過世了，正在舉辦喪事。

幾年後，原PO和媽媽聊到此事時感慨的說「人說死就死了，像阿姨，前一晚我還看她好好的坐在對面，怎麼隔天就走了？真是.....」。沒想到媽媽一聽卻大驚失色，害怕的表示「妳在亂講什麼？她辦喪事的前兩天就送去醫院了，根本就沒再回來，前一晚怎麼可能坐在對面？」讓原PO當場傻眼。

文章引起網友熱議，不少人紛紛留言，「我會嚇到哭」、「別想太多，祂們知道妳是否能看見祂們。別讓自己心添亂，放寬心做自己該做的事情就好」、「祂只是想家罷了」。事後原PO也補充，幾年後自己又夢到阿姨來敲門，說她忘記帶鑰匙，請原PO幫忙打電話，過程中原PO忽然驚覺阿姨已經過世，就馬上醒過來，事後她想了想，認為阿姨應該只是想回家看小孩，才會來託夢請她幫忙。