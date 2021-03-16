從古代壁畫、麥田圈到巨石像，人們對外星人是否存在這個問題依然沒有明確的答案。其實，在還沒有手機以及電腦的古代，就曾經有人看過天空中的不明飛行物體，甚至還留下詩作，記錄當時的所見所聞，他就是北宋的大文豪蘇東坡。

蘇東坡在1070年曾接到從京都派往杭州的調令。前往的途中經過鎮江，決定順道遊覽江南名勝金山古寺。當晚夜宿古寺的蘇東坡，一時興起，寫下了著名的《游金山寺》。其中一段「江心似有炬火明，飛焰照山棲鳥驚。悵然歸臥心莫識，非鬼非人竟何物。江山如此不歸山，江神見怪驚我頑。我謝江神豈得已，有田不歸如江水」。翻成白話的解釋為，不遠處的長江江面上突然亮起了一團火，這團火越來越亮，幾乎要把整座金山寺都照亮，連在金山上夜棲的鳥兒都被驚醒而飛起。

不少學者經過分析，認為「江心似有炬火明，飛焰照山棲烏驚」這段是蘇東坡目睹不明飛行物的情形，而「悵然歸臥心莫識，非鬼非人竟何物」這裡的何物指的就是幽浮。雖然當時人們並無具備科學知識，蘇東坡本人也將水面上這團不明火球解釋成是「江神」，但若將這段詩句搬到現代來看，會發光、潛水，又無法辨別是何物的外型，除了是外星幽浮似乎沒有更好的解釋了！