美國一名愛好爬蟲類動物的男子日前在野外捕捉到一條體型巨大的蟒蛇，立刻抓著牠在鏡頭前面炫耀，全程蟒蛇都不斷掙扎著，張嘴用利齒攻擊自保，雖然男子露出猙獰痛苦的表情，但卻沒有放手的打算，接著這條蟒蛇一個猛撲，將利齒插進他的眉毛處，男子臉部瞬間鮮血淋漓，畫面相當驚悚。

根據《每日郵報》報導，32歲的尼克（Nick Bishop）是爬行動物的愛好者，經常拍攝自己和野生動物互動的影片，最近他在位於佛州的大沼澤地國家公園（Everglades National Park）發現一隻體型巨大的緬甸蟒，立刻興奮地抓住牠在鏡頭前面把玩。

從影片中可以看到，在尼克講話的過程中，這隻緬甸蟒不斷地掙扎扭動著，還張嘴在他的手臂上狠咬，試圖保護自己，不過尼克對於這種攻擊不怎麼在意，雖然露出疼痛的表情，但還是輕鬆地朝鏡頭解說：「牠在咀嚼我」，還稱呼這條緬甸蟒是「可愛的小蛇」。

然而下一秒，這條緬甸蟒似乎抓準了機會，快速地朝著尼克的臉部攻擊，利牙插進了他的眉毛處，尼克痛得馬上丟開了蟒蛇、捂住右眼處，接著傷口也流出了大量了鮮血，儘管遭遇這麼驚險得瞬間，尼克不改輕鬆的態度，形容這次的攻擊是「愛的咬咬」。

事後在接受採訪時尼克表示，他知道這條緬甸蟒會做出攻擊，但卻沒有想過牠會瞄準自己的臉，「等到我察覺的時候，已經為時已晚」，他也回憶當時的狀況，直言自己的眼球差點就被挖了出來，「但我很幸運，結果有可能變得更糟」。

愛動物的尼克也特地為蛇解釋，其實蛇並不想把精力浪費在人的身上，因為牠們必須狩獵與生存，而人們對蛇最大的誤解，就是牠們會追逐並攻擊人類，「但事實上，每次我被咬傷都是因為牠們覺得必須防衛」，所幸咬傷尼克的緬甸蟒並沒有毒性，而他也希望可以透過自己的影片，讓大眾對於野生動物更加了解。