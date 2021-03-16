國內高麗菜近期盛產，導致價格不斷下跌，屢屢登上新聞版面。但說到高麗菜，不少人因為名字裡有「高麗」而聯想到韓國古代的「高麗王朝」，進而誤會高麗菜的原產地是韓國，其實高麗菜來自於地中海沿岸，直到中世紀後才廣泛傳遍世界各地。

根據《本草拾遺》記載，高麗菜又稱甘藍、捲心菜。雖然唐代就曾經傳入中國，但當時並未普及，18世紀後因為歐洲人大規模引進，才在明末時期陸續傳入福建、台灣等地區。

台灣文史作家曹銘宗指出，高麗菜的名字源於台語的「高麗」，其中一種說法是日據時期為鼓勵台灣人種植高麗菜，找韓國大力士到台灣宣傳，當時拼命強調高麗菜很營養，常吃有強身健體和排毒作用，就像韓國有名的「高麗蔘」一樣，所以漸漸從甘藍改名叫做高麗菜。

但經過研究又發現，台灣在清代時期就有高麗菜，且起源地來自於地中海、南歐及小亞細亞等地，在歐洲語系中，高麗菜的荷蘭語為「Kool」；西班牙語為「Col」；德語是「Kohl」，讀音皆近似閩南語的高麗「Ko-le」，所以民眾才逐漸稱之為「高麗菜」。

此外，韓國高麗菜的讀音是「Yang-Bae-Chu」，與「洋白菜」的讀音相似，很有可能是指「西洋來的白菜」，可見在當地也算是國外傳來的食物。