在日本的社會裡，大部分的女性在婚後便退出職場，全心投入家庭，在家中當個賢妻良母，並為老公及孩子們準備每日的便當，網路上更因此出現許多「愛妻便當」網紅，分享各種兼具視覺及美味的華麗料理。不過，近日一名日本網友所PO的愛妻便當，卻因太過寒酸而爆紅，IG吸引超過3萬人追蹤。

IG帳號為「d_u.ltz5」的日本網友，一年前便背著老婆開設名為「鬼嫁弁当 CHANNEL」的YouTube頻道，之後又開設IG帳號分享老婆的事蹟。身為上班族的他，每天最期待的便是中午的用餐時光，不過隨著老婆的心情變化，讓他打開便當宛如在玩樂透一樣，大部分的料理都是滿滿的白飯配上兩片配菜、或是一大顆飯糰裡只塞了兩小顆酸梅，甚至還曾給他一堆黃瓜跟一瓶美乃滋，又或是ㄧ碗泡麵就打發掉他的ㄧ餐。

如果跟老婆吵架更是淒慘，不是獲得超重的「石頭便當」，就是附上ㄧ張「不准回來！」的紙條，就連發霉的麵包也曾出現在他的便當袋中。

反觀孩子的便當，不僅營養均衡，有滿滿的蔬菜、水果及肉燥，還經過用心設計及擺盤，他則是一條包著黃瓜的飯捲便結束這一切，只有老婆心情好他才會有肉又有菜，讓不少網友看了忍不住大笑「爸爸的地位真低落」、「比狗還不如，顆顆」、「就說不要惹老婆」、「專業撿剩菜」、「老實說，妳老婆很有才」。