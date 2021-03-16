在古代封建社會中，女子結婚通常都會帶貼身侍女一起嫁到男方家作為陪嫁丫鬟，有些陪嫁丫鬟甚至還有機會被女主人的丈夫納為妾，但如果想要再爬到更高的位置，卻是十分困難的。然而在五代十國時期，南唐一名陪嫁丫鬟不僅逆襲扶正，最後甚至當上了皇后，成功翻身！

宋福金原本出生自書香世家，是江夏人宋韞的女兒，家境還算富裕，但當時恰逢戰亂，她自幼就與家人失散，一路流落到昇州（現江蘇南京），才被當地的刺史王戎收留。當時王家還有一名女兒，和宋福金年齡相仿，因此王戎就安排她作為自己女兒的貼身侍女，兩人也就這樣一起長大、一起學習詩詞曲藝。

隨著時間流逝，王家女兒到了該成婚的年紀，在父母的安排下嫁給了南吳大臣徐溫的養子徐知誥，而宋福金身為貼身侍女，自然也作為陪嫁丫鬟一同嫁到了徐家。王夫人性格溫和又相當孝順，自成婚後和丈夫感情也十分融洽，但卻始終沒有生子，於是主動向丈夫提出，讓他納自己的侍女為妾。

果不其然，宋福金很快就替徐家生下一名兒子徐景通，之後又接連生了徐景遷、徐景遂、徐景達3名兒子，再加上她的聰明能幹，讓宋福金變得十分受寵；幾年後，王夫人因病早逝，宋福金被扶為正室，她的逆襲人生也就此展開。

徐知誥在不久後憑藉著自己的智慧和膽識，取代南吳稱帝，建立了南唐，並改名為李昇，他將已逝的元配王夫人追封為順妃，且立宋福金為皇后。

李昇在位期間，宋福金也不愧對自己皇后的身分，盡心盡力輔佐丈夫，李昇晚年沉迷於丹藥，很容易就會發怒，都多虧宋福金的勸解，讓不少大臣逃過被處死的下場。李昇去世後，兒子李景（徐景通）即位，許多大臣建議她垂簾聽政，但都被拒絕；2年後宋福金去世，和李昇合葬，諡號元敬皇后。