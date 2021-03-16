小孩子有時候很難控制自己的情緒，只要不開心了就容易大哭大鬧，父母想要安撫他們平靜下來都相當困難。不過最近美國一名媽媽卻驚訝地發現，自己的6歲兒子竟發明了一招「呼吸大法」，讓原本處在崩潰邊緣的4歲弟弟瞬間冷靜下來，讓她感到非常不可置信。

My four year old was about to have a whole tantrum and my 6 year old helped him manage his breathing so he could calm down.... I’d say I’m doing freaking alright pic.twitter.com/wkGYPn0H4a — ♥️B⚘ O⚘ Y⚘ MOM♥️ (@Ashleyoutloud) March 15, 2021

根據《鏡報》報導，這名媽媽艾希莉（Ashley）近日在推特中分享了一段影片，她透露當時4歲的兒子正處在崩潰邊緣，不斷地哭泣著，而6歲的哥哥看見這幕後，立刻上前用雙手指揮著弟弟，讓他跟著自己一起做「呼吸大法」來調整呼吸和心情，沒想到這招真的非常有用，幾秒鐘的時間弟弟就平靜下來，讓在一旁目睹全程的艾希莉感到十分驚訝。

艾希莉也在留言處補充，弟弟當時想要玩任天堂，但機器剛好沒電了，「如果你們有孩子就會知道，他們總覺得插上電源後，機器就會瞬間充滿電」，玩不了遊戲讓弟弟感到無法接受，情緒也跟著逐漸崩潰，直到哥哥介入後才又恢復平靜，影片的最後他還溫柔地拍拍弟弟的肩膀，說道：「好了，沒事啦！我們回房間吧！」。

這部影片發布至今，觀看次數已經突破580萬，兄弟倆溫馨又可愛的互動讓不少網友都覺得十分逗趣，紛紛留言：「我的心都融化了，哥哥做得真棒！」、「您養育了一個富有愛心和同情心的孩子，並用自己的能力來幫助他人，您是傑出的母親！」、「看完以後我的心情也平靜下來了」、「他有收客人嗎？我覺得我需要『呼吸大法』的治療」。