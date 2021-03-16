大陸山西省考古研究院從去年4月開始到12月，對垣曲北白鵝墓地進行搶救性發掘，並在昨（15）日發布成果報告，表示在墓地中出土的銅壺內發現了保存完好的果酒，歷史可追溯回2700多年前，而考古人員們也興奮透露了這壺「陳年古釀」的神祕味道。

綜合陸媒報導，考古人員在墓地中發現了多個銅壺，其中幾壺有液體殘留，其餘都已經被蒸發乾淨，研究過後發現，有液體的銅壺蓋子密封得比較嚴實，幾乎是處於全密封狀態，當蓋子打開後，液體看起來就像是水一樣清澈，不過從中檢驗出了乙醇、乙酸等揮發性有機物質，證實液體確實為古代的酒類遺存，另外成分中還包含了丁香酸，進一步指出這些酒為果酒。

由於古代文獻紀載中，果酒最早出現在漢朝，這次發現的果酒可追溯回2700多年前，填補了先秦時期果酒的歷史空白，考古人員也透露，這壺「陳年古釀」聞起來的味道就像是「剛下完雨的青草味」，但他們推測果酒最初的香氣可能並不是這樣，只不過放得時間實在太久，於是就只剩下這個味道留存下來了。

據悉，這座古墓被認為是召氏家族太保匽中（燕仲）一支在東周王畿內的采邑公共墓地，先前也曾出土過幾件銅盒，裡面盛滿了混合紅色物質的殘留物，在研究過後發現，應為美白類化妝品的殘留物，並且證實了這些銅盒是源自於2700年前春秋早期的女性化妝盒。

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