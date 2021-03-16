最近一段影片在網路引起熱議，一名男子在船上捕完魚後，為了慶祝這趟的豐收，他竟將威士忌鐵罐塞進一條死魚的體內，接著就和牠「嘴對嘴」豪飲，魚的內臟和酒全都灑在他的身上，不少網友看到後都覺得非常殘忍和噁心，憤怒開嗆：「沒良心！」。

根據《每日星報》報導，外國一名男子和朋友一起搭船到海中捕魚，為了慶祝當天的豐收，他竟將一隻死魚剖開，簡單清除牠的內臟後，就將一瓶威士忌鐵罐強硬塞進體內，接著男子的行為更令人傻眼，他直接把魚當作酒杯，在鏡頭前「嘴對嘴」豪飲，魚的內臟和液體混合在一起，流到他裸露的胸口，而身旁的朋友看見這幕也都興奮地歡呼著。

這支影片發布在TikTok才短短一個星期，觀看次數就已經突破了54萬，不過大多數的網友都在抨擊男子和他朋友的行為，認為這樣不僅噁心，還非常殘忍，「這很殘忍！牠的尾巴甚至還在擺動！」、「這種行為真是壞透了」、「你們真的有夠不尊重生命」、「坐等報應，就不要到時候上廁所拉出一堆寄生蟲」。

國際人道學會主席溫迪·希金斯（Wendy Higgins）指出，男子的行為舉止說明了他無意識中缺乏同理心，「可悲的是，社交媒體上經常出現虐待或不尊重動物的圖片或影像，無論是用死魚罐酒，還是坐在長頸鹿的屍體上自拍，將動物作為毫無價值的物品藉此吸引眼球，都是人類缺乏同情心的表現」。

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