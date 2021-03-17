屋頂竟成蛇的秘密基地！澳洲一名捕蛇專家日前至黃金海岸一戶人家清理屋頂，沒想到竟發現57張蛇皮，但詭異的是，屋頂上並沒有找到任何一條活蛇，這也讓捕蛇專家相當困惑，提到屋頂上出現4、5張蛇皮很正常，但從未看到這麼多的。

Skins? But where are the snakes?!? 😰🐍 由 Daily Mail Australia 發佈於 2021年3月16日 星期二

根據《每日郵報》報導，捕蛇專家紐威爾(Reid Newell)日前被請至黃金海岸的可倫賓(Currumbin)，幫忙進行清理屋頂的工作，期間發現57張蛇皮，讓他感到非常驚訝，表示「我從未見過類似的事情，我過去清理過無數個屋頂，先前最多看過4、5張，第一次看到這麼多數量的蛇皮」。

紐威爾透露，他無法確認這些蛇皮來自多少條蛇，但絕對不是同一條，「而且蛇皮的種類非常多，有地毯蟒蛇、普通的樹蛇等」，推測前屋主可能有養家禽，因此吸引老鼠靠近，大量的蛇發現食物來源後，也經常出沒於此，但有趣的是，在現任屋主的家中，並沒有發現任何一條活蛇。

紐威爾指，屋主在他抵達前一天，可能曾發出聲響而嚇跑蛇，「屋頂是蛇在消化食物時，調整身體和藏匿的好地方」，對於此次發現，紐威爾也直呼非常神奇。照片曝光後，不少網友看傻，表示「蛇肯定在附近找到食物來源，例如蝙蝠、鳥或是負鼠」、「如果我是屋主，絕對會把房子燒掉，我無法與蛇共用一屋啊」。