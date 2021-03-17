不少人喜歡到二手店、跳蚤市場裡挖寶，尋找意想不到的驚喜。美國一名網友日前就在二手店翻到一本1957年的老舊日記本，沒想到當他仔細閱讀後，竟被其中一天的內容給逗樂了，隨即PO網分享。影片曝光後引發瘋傳，不少人看了都紛紛敲碗「可以每天拍一頁給我們看嗎？」

一名帳號為otherworlddesign的美國網友上周在TikTok上傳一段影片，表示自己在二手店發現一本1957年的日記本，大致翻閱內容後發現出自當時一名家庭主婦之手。沒想到當他翻到1957年2月3日星期天的頁面時，竟發現該名婦人只寫下「今天什麼事情都沒做，整天都在吃！」短短2行，超廢內容讓他不禁莞爾。

之後幾天原PO又陸續釋出幾段相關影片，並表示他發現這本日記的主人名叫「內莉」（Nellie），可能來自奧克拉荷馬州。可以看內莉到在1957年11月10日星期天寫道「維尼邀請我去吃晚餐，但我不想去」，隔7天後又寫下「今天打給維尼，告訴她我不能跟她一起去超市」，讓許多網友笑稱維尼怎麼沒聽懂暗示。

而1957年9月24日內莉寫了「今天沒事做，只抓了幾隻蜥蜴要吃的蒼蠅，又縫補了幾件衣服」。1957年的3月15日則記錄了她被警長載回家的過程。看著這些令人摸不著頭緒的內容，讓網友對內莉的生活充滿好奇，紛紛敲碗希望原PO可以定期分享，「應該為日記開設專屬頻道！」、「原來60年前就在發廢文惹嗎」、「廢文先驅」、「警長？內莉幹了什麼…」、「希望每天公布1957年相同日期的日記內容」、「內莉竟然還有養蜥蜴！真是讓人充滿驚喜的女人」。

原PO事後則補充，自己有到美國一間專門製作族譜的公司調查，真的有找到和日記本內提到的一些名字。