美國一名男子的高中畢業照，2012年被朋友上傳至網路，沒想到讓他意外爆紅，畢業照被製作成各種迷因圖，更被稱為「超衰布萊恩」，可說是梗圖始祖，如今9年過去了，男子竟以高價賣出畢業照原檔，因此大賺一筆，也讓眾人跌破眼鏡。

根據《Ladbible》報導，「超衰布萊恩」(Bad Luck Brian)照片主角是克拉文(Kyle Craven)，2012年他的高中畢業照，被同學戴維斯(Ian Davies)上傳至Reddit，沒想到在網路上引發討論，甚至被製作成各種迷因圖，還有廠商支付版權費，在廣告與產品中使用克拉文的照片。

如今事隔9年，克拉文已經31歲了，不過高中畢業迷因圖，仍繼續在網路流傳，目前他在自家的建設公司工作，娶了高中時的女友，如今育有2個小孩。克拉文表示，高二時要拍畢業紀念冊的照片，由於他想讓照片變得更特殊，因此穿上在舊貨商店買的毛衣背心，拍照時還故意挑選紫色背景。

克拉文提到，在拍照前一刻，他故意狂揉眼睛，讓雙眼看起來又腫又好笑，再露出要笑不笑的表情，當時攝影師的表情就像在說「我的天啊！這孩子是誰啊？」，1個月後拿到照片，克拉文心想「哦！這是我拍過最好的照片」，他的朋友看到成果後，也被逗得哈哈大笑。

沒想到10分鐘後，克拉文就被校長拉出去約談，說「明天重拍一次，我不會把這張照片放進畢業紀念冊」，這也讓他非常失望，將照片掃描後並放進臉書相簿，過了2、3年後，克拉文的朋友戴維斯又將照片翻出，再搭配文字製作成迷因圖，並上傳至Reddit，沒想到意外掀起話題。

克拉文日前將照片原始區塊鏈放至網路上拍賣，透過數位藝術市場基金會(Digital Art Market Foundation)拍出20以太幣，相當於2.7萬英鎊(約新台幣106萬)，買家獲得「超衰布萊恩」原始照的區塊鏈數據上所有權證明，雖然圖片在網路上可無限被複製，但在區塊鏈技術是不行的，此資產權被稱為NFT(不可替代代幣)，屬於新型數位資產形式。