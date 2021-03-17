史上最白目的狗！俄羅斯有一名飼主在自家門前，發現了兩隻正在吵架的貓，現場氣氛劍拔弩張，豈料愛犬竟跑了出去，尾巴略帶挑釁意味，在雙方之間不斷亂竄，好像在慫恿牠們打起來，畫面讓人哭笑不得。

一名女飼主elenagrivtsova養了一隻狗，並取名為「圖茲克(Тузик)」，日前他們發現家門口，出現了一隻橘貓與黑貓，雙方兇猛的對視並拱起背部，像是隨時準備要撲向對方，豈料她的狗竟衝了出去，興奮地在兩貓之間亂竄，好像在一旁慫恿牠們打架。

不過，兩隻貓咪的眼中只有對手，完全不理會旁邊的「圖茲克」，牠發現自己被忽視後，下秒嘗試撞了一下橘貓，惹得對方不得不反擊，隨後「圖茲克」又咬了黑貓的尾巴，讓兩隻貓無法好好打架，一時之間不知道自己的對手到底是誰，而影片上傳抖音(TiKTok)後，獲得74萬觀看次數。

飼主表示，當時兩隻貓狹路相逢，沒想到一見面就要打架，而「圖茲克」與橘貓則是好朋友，經過這件事後，牠們感情仍很好。不少網友笑著說「語言不通啦！」、「小狗在一旁推牠們，完全就是抱著看熱鬧的心態啊」、「這隻傻狗到底挺哪一邊啦？」、「白目狗不勸架，還在旁邊煽動打架」。