那日接收到案主詢問想做離世寵物溝通，但前提是，第一不要心理安慰，第二不要講因果關係。我請對方列出問題，他想知道毛孩現在在哪裡？在做什麼？跟在哪尊神明旁邊？

可以感覺得出來這位主人很想知道牠現在過得好不好，但很遺憾字裡行間沒有聽到他有任何話想對離世毛孩說，這樣很容易流於像問案式的溝通。

我建議他，有關神明的事，可能去找通靈老師會比較清楚，因為能夠通靈的寵物溝通師可以客觀的「觀察」毛孩的現狀，而麻瓜寵物溝通師如我，只能聽毛孩「陳述」，除非牠自己知道現在是跟在哪尊神明旁邊，但我比較想傳達的是雙方的愛。

打從我做寵物溝通開始，的確有很多朋友都以為我瞬間通靈了，這其實是一個很大的誤會，如上所述，自始至終我都還是個麻瓜，只是接受了專注力跟心電感應的訓練，第六感被強化了。

說真的，寵物溝通並非特異功能，而是每個人都有的潛能，只看你有沒有興趣學，重點還是要多練習，練習可以增加穩定度，否則每天都會在自我懷疑中度過。

只是當｢寵物溝通」老是被跟｢通靈」畫上等號，有時還蠻困擾的。通靈老師可能真的什麼問題都有辦法解決或解答，我沒這體質真的不太清楚。當一個麻瓜被誤當通靈老師時，就會有一些人想來考你，看你有多厲害。

但是今天我們即便是跟人溝通，只要對方沒有想要讓你知道的，他就不會跟你說，並不會因為你跟他有了一次的溝通，你就對他全盤了解；同樣的，毛孩沒有跟寵物溝通師講的事，溝通師也不會知道。

所以，毛孩本身願意講才是關鍵，毛孩的表達能力也是個問題，甚至有些毛孩會調皮騙溝通師，我曾經分別問過飼主家中兩隻毛孩，才偷偷從另一隻大嘴巴毛孩口中知道被另一隻騙了。

另外，毛孩的回答多半都是從牠自己的視角或認知來看的，也未必跟主人一致，這些對寵物溝通師都是很大的考驗，可能會收到主人｢覺得你不準」的遺憾回應。

另一個常見的寵物溝通迷思，是以為寵物溝通得面對面，殊不知碰面對靜心派的寵物溝通師來說，反而是一種干擾。其實我們只需要毛孩的照片，憑著照片中毛孩的眼神來進行訊息場的溝通，所以最好能夠有可以確認眼神的照片。

聊天過程中，有的溝通師會收到一整團的圖片訊息，有的會跟毛孩有一樣的體感，換句話說就是，毛孩哪裡不舒服，溝通師就跟著哪裡不舒服，至於我個人則是比較容易接收到毛孩的個性表現、情緒跟內在的聲音。

大部分溝通師在跟飼主核對前，都會經歷答案虛無飄渺的不確定感，必須等到跟主人核對完，飼主回應你許多的｢對、對、對」之後，那懸著的一顆心也才終於落了地，所以我始終相信寵物溝通是寵物溝通師、毛孩跟飼主三方的合奏曲，要彼此信任，才能奏出最美好的樂章。