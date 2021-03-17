小費文化是許多西方國家不可或缺的一部分，也是服務人員一大半的收入來源。一名神秘女客昨日到美國一間餐廳用餐，結帳前突然莫名詢問「餐廳內有多少員工」，正當服務生感到一頭霧水時，仔細一看帳單，竟發現這名女客大方給出天價小費，甚至超出她的餐點費用50倍之多。

根據《福斯新聞》報導，昨（16）日有名神秘女子到美國佛州島礁一間餐廳用餐，並點了193美元（約新台幣5500元）的餐點。負責接待她的餐廳服務生威爾森（Khara Wilson）表示，該名女子帶著孩子和孫子來此地參加一場大型派對，交通工具是私人飛機，可見財力不容小覷。

當天結束用餐之後，該名女子特地詢問威爾森「廚房裡有多少員工」，但當威爾森反問她為什麼要問時，女子只是笑著表示要給威爾森一個驚喜，但強調這個驚喜他必須和其他員工共享才行。威爾森疑惑的取回帳單後，傻眼發現對方給了整間餐廳1萬美元（約新台幣28萬元）的小費，讓眾人全都不敢置信。目前威爾森和餐廳裡其他13名幸運同事打算一起來一趟小旅行，好好享受這天上掉下來的意外之財。