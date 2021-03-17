不少的狗飼主都會在愛犬鼻子上放餅乾，訓練牠們要學會忍耐。日前一名外國女飼主收到另一半送給她的求婚戒指，開心地拍片想和親朋好友分享喜訊，她也特地請來自家黃金獵犬一起入鏡，但牠似乎誤會了什麼，下秒竟張大口將戒指吞下，嚇得女飼主立刻中斷拍攝。

這段影片被上傳到國外論壇《Reddit》上，拍片的女飼主當時收到另一半送給自己的求婚戒指非常開心，於是想要和親朋好友分享這個好消息，並找來了家中飼養的黃金獵犬一起入鏡，只見女飼主先把戒指放在狗狗的鼻子上，還不斷地講著「停」，命令狗狗靜止不要有任何動作。

不過才維持不到幾秒的時間，旁邊突然傳出不明的聲響，狗狗似乎誤會了主人的意思，把戒指當成狗餅乾，張大嘴巴就直接將戒指吞下肚，嚇得女飼主發出一聲吼叫，慌張地立刻中斷拍攝。

網友們都對這樣戲劇性的發展感到好笑又心疼，紛紛安慰女飼主，戒指很快就會跟著排泄物一起排出狗狗的體內，不需要太過擔心。

但也有不少人抨擊這名女飼主的行為相當不負責任且愚蠢，「這位女士活該，妳不應該把不可食用的東西，像是訓練一樣放在狗狗的鼻子上」，並表示吞下異物對動物來說其實非常危險，如果異物無法順利通過排泄系統排出體外，那就必須要開刀才能取出，這種行為簡直就是讓寵物們無故遭罪。