一名男網友日前自慚長達2年沒工作，因為一個人住所以沒有被父母發現，他坦承自己很廢， 真的完全沒有動力。沒想到他不想工作的背後原因超驚人，讓網友忍不住驚呼「根本是霸主！」

一名男網友15日在論壇Dcard發文，表示自己是一名30歲的肥宅，不但單身且已經快2年沒有工作，每天都在家裡追劇打電動。因為他一個人住汐止，所以爸媽都不知道他的情況，每次問到工作的事，他都只能含糊帶過。

該名男網友也進一步透露，自己因為家境不錯，爸媽給了不少錢，他透過投資股票，光是股利每年就有上百萬的收入，導致他因為沒有經濟壓力，完全沒有工作的動力，但又常常感到很內疚、心情鬱悶，也很怕這樣的狀況總有一天會被爸媽發現，所以只能藉由發文抒發一下心情，最後更直呼「爸媽我對不起你們，我超廢」！

原PO也大方曬出自己的500萬的銀行存款餘額，以及市值1822萬的股票。文章曝光後引起大批網友朝聖留言，「沒關係有女朋友就不廢，要不要選我？」、「爸～你怎麼在這發文了」、「解決方法很簡單，錢給我就好了，你再出去工作賺錢」、「我給你鼓勵，你可以給我股利嗎」、「肥宅中的霸主」。

但也有人認真建議，「我覺得可以找有興趣的工作欸！反正沒有經濟壓力，可以做想做的事，有沒有賺錢其次，不然追劇打電動不會覺得很空虛嗎」、「正職工作你不需要吧！你只需要好好找到喜歡做的事，認真去做就好」。