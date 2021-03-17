南韓南濟州郡馬羅島有一隻流浪狗，每天都會站在海邊的礁石上，不管颳風下雨，牠都堅持守在岸邊，甚至不願意找食物吃，好像在等待人歸來，附近鄰居發現後，曾嘗試餵牠吃東西，但由於流浪狗警戒心較高，因此一度不願進食，隨後只能請專家捕狗，也揭開了一段心酸的真相。

流浪狗守在礁石上，就算腳被刮傷了，牠仍舊不願意離開，希望能早點看到老夫婦回來。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

韓國SBS電視台的《SBS TV동물농장x애니멀봐》在youtube釋出一段影片，流浪狗Noorung居住在馬羅島，在島上四處流浪、居無定所，期間遇到一對老夫婦，每天都會到海邊釣魚，時不時就會分食物給牠吃，儘管並未被老夫婦收編，但對於Noorung而言，他們就像是牠的主人，因此老夫婦只要一出現，牠就會忠心的跟在旁邊。

不僅如此，老夫婦釣完魚回家，Noorung也會跟著回家，時而躺在他們家門口前，不過老爺爺年事已高，身體也逐漸出現問題，便出島就醫，村民回憶說，1年前Noorung目送老夫婦離開，眼神中充滿焦慮，而待他們離開後，Noorung便開始守在海邊不願離開，由於一直等不到主人回來，牠甚至不願意進食。

村民見Noorung身體逐漸消瘦，擔心牠身體恐會禁不住，便提供食物給牠吃，豈料Noorung警戒心非常高，一直不肯吃，直到人離開後，牠才會靜靜地將食物吃光，而馬羅島冬天非常冷，且海邊風又很大，村民曾想趕牠進屋取暖，但Noorung始終不肯，只要有人靠近，牠就會馬上跑開，推測牠一直守在海邊，就是想第一時間迎接老夫婦。

當地義工得知後，便聯繫老夫婦，但老爺爺的狀況不樂觀，因此必須住院治療，而老奶奶也有病在身，儘管非常掛念Noorung，但一直無法回到馬羅島，最終義工聯繫節目單位，由於Noorung非常難抓，最後只好使用射麻醉槍，牠中槍後馬上逃開，眾人才發現，牠倒地的位置，竟是老夫婦的家門前。

經過檢查後，發現Noorung因長期待在礁石上，腳都流血了，身上還有心絲蟲，治療後已無大礙，而Noorung也被另一名村民收養，對方表示，未來如果有需要，牠也會帶Noorung去探望老夫婦。