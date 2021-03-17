面試是求職最重要的環節之一，為了讓面試官對自己留下好印象，必須表現自己的專業技能以及應對能力，但偶爾面試官也會問出一些難以回答的「奇葩問題」，讓求職者相當錯愕。最近日本軟體開發公司CEO就曝光了面試經歷，建議新鮮人先背下「日本第二高的山」等冷知識，讓大家看了都相當崩潰。

？？「日本で二番目に高い山を知っているか？」

ワイ「・・・？」

？？「知らないだろう。つまり一位以外に価値はないという事だ」



みたいな例え話を破壊するためだけに「北岳」「霞ヶ浦」「K2」「トンガ海溝」「スペリオル湖」あたりを覚えた新社会人時代 — dowanna @PrAha Inc. CEO兼エンジニア (@dowanna6) March 11, 2021

這名CEO近日在推特分享了自己過去的面試對話，當時面試官詢問他：「你知道日本第二高的山是哪座嗎？」，艱難的問題讓他瞬間啞口無言，面試官看到他的反應十分滿意，接著又說：「不知道吧？這就代表除了第一名以外，其他都一文不值」。

為了破壞面試時的這種窘境，CEO透露自己在新鮮人時期就將類似的冷知識給背了起來，像是日本第二高的山「北岳」、日本第二大的湖「霞浦」、世界第二高的山「K2」、世界第二深的海溝「東加海溝」以及世界第二大的湖「蘇必略湖」。

這則看似實用又相當新奇的教戰守則曝光後，至今吸引了將近8萬人按讚，網友們紛紛回覆：「明年換我出社會了，感覺該來記一下」、「以前也被公司前輩問過，結果我連第一高的山都答不出來，對話就結束了」、「每次聽到這種問題，都很想反問：『請問貴公司在世界排名第幾呢？』」、「這則推文紅了，現在第二名大家都認識了」、「真的不懂『眾所周知=價值』的觀念到底哪裡來的」。

但也有人認為這些問題實際上不是在考驗求職者的「知識」，而在於「閱讀空氣（察言觀色）」的能力，「如果真的答出第二或第三名，感覺就會被判定成『不會閱讀空氣的人』，而在面試中不及格」、「我以前也這麼做過，結果就被罵搞不清楚重點、不懂察言觀色」、「在日本面試，這樣只會被認為不會察言觀色而已啊」。