來自美國佛羅里達州的8名釣客，近日相約於深夜前往海邊釣魚時，竟意外釣起令人聞風喪膽的大白鯊。過程中，8人奮力抵抗40分鐘後，才合力將鯊魚拖上岸，巨大的體型讓現場的人全傻眼。

近日在網路上流傳的影片中，可看出一名男性準備了整車的衝浪設備及釣具，前往海水湛藍的度假勝地彭薩克拉海灘(Pensacola Beach)，與其他釣客們相聚，並在海岸上不斷練習釣魚的各種姿勢，準備大展身手。沒想到，在歡樂的釣魚過程中，突然出現一隻怪力大魚不斷拉扯其中一名釣客的釣竿，讓另外7名釣客不得不放下手邊的釣具一同合力將牠拉起，直到拖上岸才發現這隻魚，不僅身形巨大，從眼睛及魚鰭可以判斷出是一條十分罕見的大白鯊，讓現場其中一名成員忍不住大喊「我的媽呀！」。

據美國當地媒體報導中指出，這名名叫麥克連恩(John McLean Jr.)的釣客，從前曾是一名曲棍球職業選手，退休後便加入了業餘捕鯊組織，幫助喝止誤入人類區域的鯊魚，沒想到當天率領7名漁夫一同補魚時，竟在波託菲諾島(Portofino Island)附近捕獲數量稀少的大白鯊，最後他們也合力將白鯊送回大海中。

美國8名釣客近日在海岸釣起大白鯊。（圖／YOUTUBE）

《國家地理》雜誌的期刊中曾報導，成熟的大白鯊，不僅身長將近457cm、體型重達2.5噸，就連速度也能達到每小時24公里，是海中獵食的佼佼者，不過隨著人類的大量捕殺與氣候變遷，已知族群的數量逐年下滑，讓世界自然保育聯盟（IUCN）不得不評比為「易危物種(UV)」，期望大眾一同守護海洋物種。