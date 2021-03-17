古代封建社會中有許多昏庸荒淫的皇帝，其中北齊更是誇張，有著「禽獸王朝」的稱號，而成語「玉體橫陳」的典故更是出自北齊後主高緯，他認為寵妃馮小憐的美貌如果只有自己一人獨享太過可惜，於是讓她脫光衣服躺在朝堂的案几上，收費讓大臣們排隊觀賞。

馮小憐原本是高緯的皇后穆邪利身邊的侍女，穆皇后失寵後，為了保住自己的性命，便將馮小憐進獻給高緯，根據歷史記載，馮小憐天生聰明靈巧，還擅長彈琵琶、精通歌舞，外貌也十分出眾，讓高緯深深為她著迷，將她封為「淑妃」，對她的寵愛也到了誇張的地步，不僅坐時同席、出則同乘一匹馬，就連上朝也要抱著馮小憐，讓大臣們都羞紅了臉，甚至還說出：「願得生死一處」的誓言。

只不過這些行為似乎都還無法滿足高緯，認為像馮小憐這樣天生麗質的美人，如果只有自己一人獨享實在太過可惜，最後竟決定將她帶上朝堂，脫光衣物後躺在案几上擺出各種撩人的姿勢，只要大臣們能夠交出千兩黃金，就能夠排隊觀賞到馮小憐曼妙的姿色。

然而好景不常，在無心處理政務的皇帝帶領之下，北齊很快就被野心勃勃的北周給攻下，高緯和馮小憐被周軍押至長安俘虜，但就算處在這種受盡屈辱的狀況裡，高緯仍不忘自己的寵妃，向北周武帝宇文邕提出要求，讓他把馮小憐歸還給自己。

高緯對於馮小憐誇張的寵愛，也讓唐朝詩人李商隱忍不住作詩感嘆，「一笑相傾國便亡，何勞荊棘始勘傷。小憐玉體橫陳夜，已報周師入晉陽。巧笑知堪敵萬幾，傾城最在著戎衣。晉陽已陷休回顧，更請君王獵一圍」。