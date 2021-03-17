由於新冠肺炎疫情的影響，不少人工作開會時都必須用視訊的方式。英國倫敦一名女子日前就和同事開了一場重要的視訊會議，豈料途中女子卻發現窗外有些不對勁，抬頭一看就發現2隻松鼠就在她的眼前「恩愛」，讓女子瞬間笑翻了，立刻拿起手機拍攝，根本無心繼續開會了！

撞見2隻松鼠害羞的行為讓女子大呼：「實在很讓人分心！」。(影片來源/Facebook/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，35歲的酒吧培訓經理艾莉克絲（Alex Double）在本月初和同事們開了一場視訊會議，討論和工作有關的重要內容，在這嚴肅的氛圍之下，艾莉克絲突然發現窗外有些詭異的動靜，她抬起頭一看，就看見2隻松鼠在樹幹上忘我地「恩愛」。

有些害羞又逗趣的插曲讓艾莉克絲忍不住笑了出來，立刻拿起手機拍下這難得的一幕，之後還分享到臉書社團裡，開玩笑地抱怨著：「這是昨天在我視訊會議時發生的事，實在很讓人分心」；另外她也補充說明，這2隻松鼠已經是窗外的「常客」，當時還以為一拿起手機牠們就會立刻跳開，「如你所見，牠們面對鏡頭並不害羞！」。

許多網友看見影片後也都覺得非常爆笑，不少人都留言表示：「當松鼠的生活都過得比你有趣的時候…」、「沒有在跟你開玩笑，我絕對會轉鏡頭，讓大家都看見這一幕」、「我才不在乎這場會議有多重要，這個畫面應該和全天下的人分享！」、「我敢打賭，這絕對比你在開的會還要有趣100倍」、「哇！激烈到我好擔心牠們會掉下去！」。