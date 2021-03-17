現代不少人都會購買智慧手錶來記錄自己的運動和睡眠狀況，沒想到這卻變成英國女子抓包男友出軌的證據！這名女子日前在抖音分享這段悲慘遭遇，當天男友謊稱和朋友出去狂歡，然而智慧手錶卻在傳來訊息，祝賀男友在凌晨消耗500卡路里，謊言瞬間就被揭穿。

綜合外媒報導，近日有網紅在抖音上提問：「發現一段感情告吹的瞬間」，英國專欄作家娜迪亞（Nadia Essex）也拍片分享自身經驗，她透露當時男友出去和朋友狂歡了一整晚，回家後嚴重宿醉，因此娜迪亞早上起來後便打算幫男友做早餐，希望能緩解對方的不舒服。

那個時候娜迪亞的智慧手錶和男友同步，在做早餐的時候手錶卻突來傳出訊息，恭喜男友在凌晨2點到3點之間消耗了500多卡路里的熱量，娜迪亞這才驚覺，原來對方前晚根本就不是和朋友出去玩，而是背著她亂來，智慧手錶的訊息成為抓包男友出軌的證據，隨後她將自己做好的早餐吃完，也結束了和男友的關係。

這段短片引起極大的迴響，發布至今已經超過44萬人觀看，很多網友都祝賀她擺脫掉渣男，也忍不住笑說：「是時候買一隻智慧手錶了」；但還有些人猜測，男友當時可能正在夜店跳舞，是娜迪亞誤會對方了，不過她也明白地回覆：「他也希望他可以真的在夜店跳舞」，證實男友是真的劈腿了。