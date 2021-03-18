韓國養牛場一隻母牛2年前生下寶寶後，因當天天氣太冷，導致小牛被凍僵，母牛認為沒救了便棄養牠，一名工人發現後趕緊對小牛進行搶救，成功救回瀕死的幼崽，沒想到小牛從此把牠認做主人，整天跟在工人身後，宛如小狗一樣，他們的感情也感動不少人。

小牛達亨被救活後，將工人爺爺視為主人，不僅不跟同類一起玩，整天跟在他身後。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

韓國SBS電視台的《SBS TV동물농장x애니멀봐》在youtube分享一段影片，2年前冬天的一個夜裡，養牛場一隻母牛生下小牛達亨(Da-Haeng)，但因當天天氣太冷，小牛一落地四肢就被凍僵，甚至沒有力氣站起來，母牛看孩子毫無動靜，且溫度越來越低，呼吸也越來越緩慢，知道自己無法救回孩子，因此選擇放棄離開。

養牛場的老闆與工人發現後，趕緊將小牛帶進室內取暖，試圖將牠的身體搓熱，經過一天的努力，成功救回瀕死的小牛，不過牠的耳朵與腿部，也留下被凍傷的痕跡，隨後他們打算將達亨還給牠的媽媽，豈料母牛並未與達亨相認，達亨被母親二度拋棄，也讓工人非常不捨，決定承擔起撫養達亨的責任。

工人每天會幫達亨洗臉、餵奶喝及梳毛，甚至還帶牠去照相館拍照，宛如變成他的家人，人牛感情也越來越好，每天幾乎形影不離，不管工人走到哪，達亨就會跟到哪，讓老闆看得又好氣又好笑，表示「養了40年牛，沒見過養成這樣的！」，事隔2年後，達亨也長大了，如今工人上班時都會帶著達亨，但牠還是不會去親近自己的同類，反而成為工人的跟屁蟲。

達亨成年後，由於食量暴增，導致牠過胖，工人爺爺還誤以為牠懷孕。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

不過，達亨成年後食量大增，導致牠體型比其他牛還大隻，隨後讓牠進行配種，而工人看達亨肚子越變越大，覺得牠應該是懷孕了，每天餵牠吃草料、飼料、蘿蔔及胡蘿蔔等補充營養，豈料過了預產期，場內其他牛都已生下寶寶，唯獨達亨肚子仍舊沒動靜，獸醫進行檢查後，表示達亨根本沒有懷孕，而是牠太胖了。

獸醫師解釋，「母牛如果過胖，會導致激素分泌異常，在這樣的狀況下，即使給達亨配種，牠仍然是不會懷孕」，工人得知消息後，也決定幫達亨減重，每天陪牠走路1萬步，表示不管達亨有沒有懷孕，他最希望的還是達亨能活得更健康。