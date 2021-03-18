新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，許多國家都被迫採取封鎖措施，禁止民眾在公共場合集會，連工作都只能透過遠端的方式完成。捷克2間動物園因為遊客數量減少，竟在工作人員的安排下，讓2園的黑猩猩每天視訊熱線6小時，透過大螢幕觀看彼此的日常生活。

Dvorští šimpanzi mají „návštěvu“ ze Zoo Brno. Dvě skupiny lidoopů propojil jedinečný živý přenos. Jde o netradiční formu... 由 Safari Park Dvůr Králové 發佈於 2021年3月11日 星期四

綜合外媒報導，捷克許多商家和休閒娛樂場所都因為防疫規範受到影響。當地2間相隔150公里的動物園，拉貝河畔皇宮野生動物園（Dvůr Králové Zoo）、布爾諾動物園（Brno Zoo）因為遊客銳減，日前決定透過視訊會議軟體Zoom，讓2園的黑猩猩隔著大螢幕互動。

從園方釋出的影片可以看到，黑猩猩們對彼此的日常生活充滿興趣與好奇。拉貝河畔皇宮野生動物園管理員林哈托娃（Gabriela Linhartova）透露「牠們一開始會以防禦或威脅性的手勢接近大螢幕，後來慢慢認知到『自己在畫面中』或『我在看畫面』。有趣的是，當牠們彼此看到一些緊張的情況時，會像我們看體育賽事一樣，激動的從沙發上站起來。」園方也注意到，很多猩猩會邊吃東西，邊看視訊螢幕，就像人類邊看電視邊吃零食的模樣。

目前牠們視訊的畫面都會每天在當地時間上午8點至下午4點，於拉貝河畔皇宮野生動物園（Dvůr Králové Zoo）的網站和YouTube上直播，到3月底後會在評估是否要繼續。