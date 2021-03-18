日本知名迴轉壽司店「壽司郎」推出優惠活動，只要名字裡面有「鮭魚」二字，即可免費享用壽司大餐，沒想到竟意外掀起全台民眾改名的「鮭魚之亂」。不過被叫「鮭魚」還不夠狂，國外有不少父母就發揮創意替孩子取了各種稀奇古怪的名字，甚至還有人因此喪失小孩的監護權。

根據英媒《Dorset Echo》報導，英國並未禁止使用特定字詞取名，因此不少父母會替小孩取名叫做「Superman」（超人）或「Ikea」（宜家家居）等有趣的名字。其他國家還有替小孩取名「4Real」（來真的）或是將雙胞胎叫作「Fish and Chips」（炸魚薯條）的父母。

但大部分的國家都禁止在名字內使用符號，像是特斯拉創辦人馬斯克在去年宣布將兒子取名為「X Æ A-12」，但根據美國加州法律規定，出生登記的姓名不可以使用象形、表意文字或變音符號，因此恐怕無法受到法律認可。

報導中也提到，在紐西蘭有一對夫婦因將女兒的名字取為「Talula Does The Hula From Hawaii」（夏威夷的塔盧拉草裙舞），事後被法院裁定失去監護權。而一對瑞典夫妻則因為當地取名規定太嚴格，一氣之下將孩子取名為「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」。

最後報導也列出各國禁止使用的名字，像是馬來西亞有「Chow Tow」（臭頭）、「Woti」（性交）因不符當地宗教傳統被禁用。墨西哥則是禁止包括Lucifer」（惡魔）、「Marciana」（火星人）、「Robocop」（機器戰警）、「Rambo」（藍波）、「Scrotum」（陰囊）、「Hitler」（希特勒）等字詞入名。丹麥和紐西蘭也曾有父母申請「Anus」（肛門）、「Anal」（肛交）、「Sex Fruit」（性感水果）等名字而遭到駁回。