西伯利亞一家動物園裡，10個月前迎來一隻黑豹寶寶，但牠卻遭母豹棄養，一名擁有養豹類動物經驗的飼養員得知後，便決定將小黑豹買下來，原本像是一隻黑狗的牠，如今越來越有豹的架式，不過由於牠從小與羅威納犬一起生活，黑豹看起來更像是一隻大貓。

根據《星報》報導，小黑豹露娜(Luna)出生時，不知什麼原因竟遭母豹拋棄，拒絕餵奶和提供照料，面對如此窘境，小黑豹生存機率微乎其微，豈料31歲維多利亞(Victoria)得知後，由於她有養過大貓動物的經驗，至動物園參觀後便對露娜產生情感。

維多利亞嘗試餵露娜喝奶後，便決定將牠買回家飼養，每天準備富含維他命的飲食增加營養，還讓牠與家中的羅威納犬凡莎(Venza)一起生活，起初雙方還有些害怕，但牠們很快就變成好朋友，時常跑到家門外的雪地中探險，露娜原本宛如狗的外型，如今越來越有豹的樣子，體重更是達20.9公斤。

但有趣的是，不知道是不是與狗長期相處的關係，露娜沒有豹的凶狠，甚至經常露出憨萌的表情，而牠也時常與維多利亞撒嬌，超萌模樣讓人看了秒融化。維多利亞還為露娜創IG帳號「luna_the_pantera」，分享她與黑豹的日常，擁有近20萬粉絲，黑豹溫馴的模樣，也讓人直呼不可思議。

維多利亞提到，目前露娜正在接受訓練，教牠擁有耐心及注意力，還要學會傾聽和理解人與人之間的信任，「所有的貓都擁有不可思議的智慧，尤其是大貓，與人類生活在一起，牠們就無需思考狩獵和生存的問題，因此才要訓練大貓，讓牠了解自己的棲息地，練習如何步行等，也能讓動物生活更多元」。