對於家中有一個小孩的爸媽來說，要如何在工作與家庭之間取得平衡，除了考驗兩人的默契外，還要十分有耐心，才不會出現蠟燭兩頭燒的情況。不過有位來自澳洲珀斯（Perth）的6寶媽康絲坦絲（Constance Hall），不僅對於時間管理上游刃有餘，甚至還能有充足的時間做自己的事情。

據《太陽報》的報導中指出，康絲坦絲雖育有3女2子，但她在生活中始終堅持「做自己」，不讓小孩綁住她的私人時間，更表示「我不是他們的奴隸」，而她為了有效控制時間，還制訂了一套「省時育兒法」。

對於大家庭來說，無論是洗衣、洗澡甚至煮飯、洗碗，都是令人煩躁及瑣碎的事情，所以她也有幫自己規定一個「下班的時間」，只要7點半一過，她便「準時下班」去做自己的事情，無論小孩怎麼叫她都不予理會、「想要做什麼一律自己處理」，她甚至會開啟酒瓶打電話給姊妹們暢聊整晚。

當然，康絲坦絲還是會盡到做母親的責任，但每個禮拜只會幫小孩洗3次澡，其他時間就隨意，反正「沒洗也不會怎樣」；另外，她為了避免自己要花很多時間洗碗盤，所以提倡「小孩用手抓食物」；洗衣服的部份，則是買好一系列彩色水桶，並在上面標上孩子的姓名，來分裝所有孩子乾淨、骯髒的衣服，但如果他們想要乾淨的衣服整齊得放進櫃子裡，就得請孩子們自己動手整理。

康絲坦絲最後也表示，大家可以指責她是位懶惰的母親，但6個小孩的生活絕對比不上獨生子女來的精緻、高品質，所以她才會用這種方式有效的經營大家庭，也才能多出時間去處理更重要的事。康絲坦絲也因為在網路上分享「超狂的育兒妙招」，並不時曬出辣照而獲得大批媽媽粉的支持，成為42萬人追蹤的網紅辣媽。