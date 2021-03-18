即使科技進步的現代都無法避免的自然災害，對缺乏知識和資源的古代人來說，更是一場毀滅性的浩劫。據傳500年前曾經發生一場史上最大旱災，不但有人拋家棄子、還因食物短缺出現「人吃人」的現象，最終導致國家滅亡。

明思宗朱由檢就是我們熟悉的崇禎帝，他一生操勞，對治國理政有著強烈的責任感，日以繼夜的批閱奏章，也節儉自律，不近女色。但從崇禎帝登基開始，氣候卻變得異常惡劣，幾乎年年都會發生各種自然災禍，其中旱災發生的頻率最高。

根據《漢南續郡志》記載「崇禎元年，全陝天赤如血。五年大饑，六年大水，七年秋蝗、大饑，八年九月西鄉旱，略陽水澇，民舍全沒。九年旱蝗，十年秋禾全無，十一年夏飛蝗蔽天……十三年大旱……十四年旱」。旱災導致各地糧食短缺，頻鬧饑荒，也讓地方社會處在十分脆弱的狀態，盜匪與流民並起，各地民變不斷爆發。

陝西巡按馬懋才在《備陳大饑疏》曾記錄，當時很眾多百姓都湧入山中爭食蓬草，蓬草吃完改剝樹皮吃，連樹皮都吃完後只好開始吃陶土，導致很多人因為腹脹慘死。很多父母還拋棄孩子、甚至「人吃人」都是當時很稀鬆平常的事情。

崇禎帝對此十分自責，認為是自己沒有盡責才會讓老天降下災禍，於是開始每天吃素，並親手寫下《罪己詔》，無奈還是沒有任何效果。在瀕臨崩潰之際，崇禎帝，率領文武百官從紫禁城步行50里到南郊的崇雩壇，舉行降雨儀式，最後崇禎帝雙膝跪地，匍匐不起，對著天空放聲大哭。神奇的是，老天爺彷彿聽到他的請求，瞬間降下暴雨，還一連下了整整3天。雖然旱災沒了，但還是存在像是飢荒、水患、蝗災等其他災害，最終讓明朝走上滅亡之路。