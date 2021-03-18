古代封建社會十分重視階級和禮教，日常生活中的瑣事都需要遵守相應的規矩，連至高無上的皇帝也不能馬虎。據傳清朝皇帝連上廁所都有一定的SOP，總共9大步驟都不用自己動手，卻也因此讓旁邊服侍的太監們忙翻天。

紫禁城內並沒有廁所的設施，只會替皇帝和嬪妃們準備稱之為「官房」的便器。當皇帝下令要上廁所時，一群太監就會蜂擁而至開始準備，首先會命人將宮房搬進屋內，準確的放在皇帝方便如廁的位置，接著逐一喊出9大步驟，分別為「開龍袍」、「脫龍褲」、「掏龍具」、「灑龍水」、「甩龍頭」、「置龍具」、「復龍褲」、「穿龍袍」、「恭送皇帝」。

而全部的動作都會由太監一一代勞，皇帝只要負責解放就好。盛傳清朝的乾隆帝對上廁所的規矩更嚴格，要求近身掏出龍具的太監必須長相清秀，以免影響他上廁所的心情，所以當時大多都推派10幾歲的可愛小太監代勞，而乾隆帝尿完之後，小太監也要負責「甩龍頭」，將殘尿甩乾淨，甩2次就要換另一個太監，總共甩3次才算圓滿完成。

此外，乾隆也規定上廁所不能發出任何聲音，也不允許讓他聞到味道，否則將會重罰。好在最後太監想出在便盆內鋪上一層厚厚的檀香灰，這才解決「無聲無味」問題。