美國一名業餘攝影師至佛羅里達海灘，試圖捕捉衝浪畫面，拍攝過程中發現，鏡頭前閃過一隻巨大生物，但當時他並未多想，直到回家查看照片後，發現竟是一隻「海怪」，而海洋生物學家一看驚呼，這是一條超大的鬼蝠魟，畫面可說是非常珍貴。

Photo bombers, they want all the attention lol 由 Rusty Escandell 發佈於 2021年3月14日 星期日

根據《CNN》報導，居住在衛星海灘(Satellite Beach)的伊斯坎德(Rusty Escandell)，經營一間汽車修理廠，平時放假就會至海邊拍照，日前他與家人至官兵俱樂部海灘(Officers Club Beach)遊玩，期間他獨自至海邊拍攝衝浪畫面，過程中發現海裡似乎衝出一條巨型生物。

伊斯坎德提到，「我似乎看到衝浪者背後有水濺起，但我並未考慮太多，直覺認為牠是一條魚，或其他生物」，當下也並未查看照片，直到回家才發現，自己拍到不可思議的動物，而正巧他的女兒及其男友是海洋生物學家，透過「海怪」的標誌性的舌狀鰭，以及身側翅狀鰭，判斷此為巨型「鬼蝠魟」(Giant manta rays)。

鬼蝠魟是世界上最大的魟魚，翼展最大可達29英尺(約8.8公尺)，在《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為瀕危物種。巨型海洋動物基金會的科學家佩特(essica Pate)提到，目前不清楚鬼蝠魟跳出水面的原因，可能是在進行交配儀式，或試圖驅除身上的寄生蟲，也可能是一種交流方式，而近日也在衛星海灘等附近發現鬼蝠魟大規模聚集，推測牠們可能是在交配或覓食。