女孩的「妹妹」可說是極度私密且敏感的部位，也有不少女性為了讓自己穿衣服時更加舒適，或讓另一半更享受「愛的過程」及視覺上的感官效果，而特別請專家整理私密部位。外媒日前採訪到一位專業的除毛師梅爾（Mel），她也公開了鮮少人知道的秘密。

梅爾在外媒《Elite Daily》的專訪中表示，雖然世界上每個女性都擁有這個性感又獨特的器官，卻沒有多少女性真正了解自己「妹妹」的長相，而經過她多年的蜜蠟除毛經驗，可以歸類出5種不同的形狀。

第一種：芭比娃娃型 (Ms. Barbie)

所謂的芭比娃娃型，便是大陰唇完整包覆住小陰唇，並緊貼著恥骨，外表看起來十分圓滑，是少數人才擁有的形狀。

第二種：窗簾型(Ms. Curtains)

窗簾型的長相就如同窗簾般，大陰唇無法完整包覆住小陰唇，有時候過長的小陰唇還會露出來。

第三種：泡芙型 (Ms. Puffs)

泡芙型的長相宛如貝殼的形狀，雖跟芭比娃娃型類似，但大陰唇的脣形較為明顯突出。

第四種：鬱金香型(Ms. Tulip)

它的長相顧名思義就像是鬱金香的花苞一樣，大陰唇看起來圓潤飽滿，但上方的開合度較大，只露出一小部份的小陰唇。

第五種：馬蹄型(Ms. Horseshoe)

這個形狀的大陰唇，會以倒U型的方式包覆，下方緊密貼合，只露出一小部份的小陰唇。

但梅爾也透露，這不只是個數學算法，而是想透過這些數據幫助女性了解自己，也幫助其他人了解這個神祕的器官，讓它不再只是個秘密，或是被人拿出來比較的部位，它也沒有想像中的噁心或醜陋，每個形狀都很完美且獨一無二。