在三國歷史中，姜維作為一名降將，被諸葛亮破格提拔，並將畢生所學全部傳授給他，成了名副其實的諸葛亮接班人，之後還學成諸葛亮的八卦陣絕技。不過外界不禁好奇，為何姜維面對司馬懿卻毫無招架之力，甚至一生未曾使用八卦陣？對此，三國武將廖化在死前道出了背後真相。

當姜維投奔蜀漢之後，諸葛亮就一直將他視為自己的接班人來培養，一路提拔他當征西將軍，後來諸葛亮在第五次北伐後積勞成疾，不幸死於五丈原，但他在臨死前，將自己的畢生所學全傳授給姜維，其中「八卦陣」的陣法最為出名。

而八卦陣主要是用石頭堆成，再依照遁甲分成生、傷、休、杜、景、死、驚、開八門，倘若誤闖任何一個門，絕對當場斃命。只是外界不解，既然八卦陣如此厲害，為何姜維不用此陣法對付司馬懿？

首先，地形占了一部份原因，因為當時的蜀中道路不平，不適合擺下八卦陣，再者，老武將廖化在臨死前，無意間吐露出背後的關鍵原因，直言姜維「智不出敵，而力少於寇，用之無厭，何以能立」。

也就是說，姜維雖然軍事上能力卓越，但智慧上很明顯不是司馬懿的對手，加上諸葛亮數度北伐，讓蜀國的戰力明顯不足，因此在兵力和智力都不如對手強悍的情況下，姜維即便學會了八卦陣，也不敢輕易冒險擺下此陣法，倘若指揮不當，恐將全軍覆沒！