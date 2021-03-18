明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，從乞丐一路征戰，最後成了九五之尊，只是性格多疑的他，誅殺了不少功臣，唯獨對早年收的義子始終信任有加，這個小乞丐出身的義子在朱元璋創建天下時，立下了汗馬功勞，其後代子孫世代鎮守邊疆，安定明朝達200年之久。

1352年，江淮地區的紅巾起義正如火如荼的進行著，加上天災頻頻，不少百姓流離失所，這時的朱元璋僅是初露頭角的農民起義軍將領，剛剛迎娶了妻子馬氏，有一天，朱元璋在濠州城遇見了一位蓬頭垢面的8歲小乞丐，加上新婚夫妻膝下無子，不禁心生憐憫的將小乞丐收為義子，取名為朱英，待他視如己出，不僅教他讀書識字，還教他如何帶兵打仗。

身在這樣的環境下，朱英也耳濡目染學到不少本事，鞍前馬後的跟隨朱元璋南征北討，在兵營、戰亂、征途中度過了童年，18歲時已是一位戰功赫赫的猛將。

朱元璋稱帝後，給朱英賜了新的姓氏「沐」，意為永沐皇恩，驍勇善戰的沐英也不辜負朱元璋的期許，不僅經常領兵出征，消滅許多元朝殘餘勢力，即便自己戰功無數，也不驕矜自大，一直鎮守雲南。

後來沐英因為義母馬皇后病逝，悲傷過度咳血，接著又因太子朱標去世，遭受打擊，2個月後便病逝在雲南，年僅48歲。朱元璋得知沐英死訊後，悲傷不已，馬上派人將其屍體運回京城，當沐英的靈柩運抵京城時，朱元璋還親自迎接，並追封沐英為黔寧王，諡號昭靖，侑享太廟，種種待遇足以顯示朱元璋對於沐英的情深義重。

而沐英的後代子孫為了感念皇恩，忠心鎮守雲南200多年，成為明朝西南的屏障，直到明朝滅亡。